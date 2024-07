Ponte Mammolo: avviso di prevenzione della Protezione Civile

La Protezione civile ha emesso una Comunicazione di Prevenzione in cui comunica che «è ancora attivo l’intervento dei Vigili del Fuoco per lo spegnimento dell’incendio di sterpaglie, vegetazione e rifiuti che interessa da ieri 28 luglio 2024 la zona di via di Ponte Mammolo.

Le operazioni proseguono alacremente per la pronta messa in sicurezza e completa bonifica dello scenario.

Sul posto sono presenti le squadre dei Vigili del Fuoco, pattuglie della Polizia Locale per agevolare la viabilità e i volontari della Protezione Civile per il supporto allo spegnimento e all’assistenza della popolazione interessata.

Si raccomanda, a titolo precauzionale, alla popolazione presente o in transito nella zona interessata di:

– Non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio;

– Mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti;

– Non utilizzare al momento i condizionatori d’aria a presa esterna;

– Lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona;

– Limitare per quanto possibile le attività all’aperto dei minori e delle persone fragili, anche in considerazione della concorrente emergenza per ondate di calore.

È stato attivato il monitoraggio dell’aria da parte di ARPA Lazio, che nei prossimi giorni pubblicherà i risultati sul proprio sito istituzionale.

In caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112, per informazioni la Sala Operativa h24 della Protezione Civile al numero verde 800 854 854

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙