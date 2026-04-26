Ponte Mammolo, cadavere di un uomo trovato in un sottopassaggio

È stato un passante, nella mattinata di sabato 25 aprile, a fare la scoperta. Intorno alle 9, attraversando il sottopassaggio di via di Tor Cervara in direzione di Ponte Mammolo, ha notato il corpo immobile di un uomo a terra e ha immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato insieme al personale della Scientifica, che ha effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto. La scena, fin dai primi accertamenti, si è presentata complessa: l’uomo, infatti, era privo di documenti, rendendo impossibile un’identificazione immediata.

Gli investigatori stanno lavorando per risalire alla sua identità attraverso l’analisi delle impronte digitali e di eventuali segni distintivi. Parallelamente, resta ancora da chiarire la causa del decesso.

Il medico legale, intervenuto sul posto, non ha potuto fornire indicazioni definitive nell’immediatezza e non sarebbero emersi elementi evidenti tali da orientare subito verso una specifica ipotesi.

Tutte le piste restano quindi aperte: da un malore improvviso a un possibile episodio violento, fino all’ipotesi di un gesto volontario.

La salma è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale, dove verrà sottoposta ad autopsia su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Gli esami serviranno a stabilire con precisione l’orario e le cause della morte.

Nel frattempo, le indagini proseguono anche su un altro fronte: quello delle persone scomparse. Gli inquirenti stanno confrontando i dati raccolti con le denunce presentate nelle ultime settimane a Roma e provincia, nel tentativo di dare un nome al corpo ritrovato e ricostruirne la storia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.