Ponte Mammolo: riapre la sala d’attesa Cotral hi-tech

Ha riaperto al pubblico la sala d’attesa del capolinea di Ponte Mammolo, oggetto di un intervento di completa riqualificazione finalizzato a offrire ai passeggeri un ambiente più confortevole, moderno e sicuro.

I lavori, avviati nel mese di dicembre, si sono conclusi in circa un mese e mezzo grazie a un investimento di 140.000 euro.

L’intervento ha permesso di rinnovare gli spazi con nuovi arredi, prese elettriche e schermi informativi dedicati all’infomobilità, con la visualizzazione in tempo reale di orari e prossime partenze.

L’iniziativa rientra nel Programma di valorizzazione dei nodi di scambio previsto dal Piano Industriale di Cotral, che punta a migliorare progressivamente infrastrutture e servizi a beneficio dei clienti.

L’accesso alla sala sarà consentito esclusivamente ai possessori di biglietto o abbonamento, una misura introdotta per garantire maggiore sicurezza e una corretta fruizione degli spazi.

Cotral prosegue così il proprio impegno nel rinnovamento delle infrastrutture e nel miglioramento dell’esperienza di viaggio attraverso interventi concreti e mirati.

