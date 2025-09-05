Ponte Milvio, pusher fermato in fuga: sequestrati oltre 500 grammi di hashish e cocaina

In un normale pomeriggio di pattuglia, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale hanno colto di sorpresa un 30enne romano, già noto alle forze dell’ordine, che cercava di sfuggire al controllo.

L’uomo, a bordo della propria auto in via dei Robilant all’incrocio con via Maresciallo Caviglia, ha improvvisamente effettuato un’inversione di marcia, un gesto che non è sfuggito ai militari. È iniziato così un breve inseguimento che si è concluso con il suo immediato fermo.

Il blitz e il sequestro

La successiva perquisizione, personale, veicolare e domiciliare, ha rivelato un vero e proprio arsenale dello spaccio:

5 panetti di hashish per un totale di 557 grammi;

3,5 grammi di cocaina già suddivisa in dosi;

un bilancino di precisione e materiale per taglio e confezionamento;

ordini di sostanze registrati sul telefono tramite i social.

I Carabinieri hanno così interrotto quella che poteva essere un’attività di spaccio su larga scala, restituendo sicurezza al quartiere.

Giustizia veloce

Il 30enne è stato portato davanti al Tribunale di Roma, che ha convalidato l’arresto. Il giovane ha scelto un procedimento speciale, patteggiando una pena di un anno e sette mesi di reclusione

