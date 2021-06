Ponte Milvio, riapre la Torretta Valadier

Riaperta, al termine dei lavori di riqualificazione, la Torretta Valadier a Ponte Milvio, monumento simbolo del territorio, con quattro appuntamenti previsti per l’estate tra giugno e settembre. L’accesso era stato interdetto, nel febbraio del 2012, a causa di diversi problemi legati alla sicurezza degli spazi interni ed esterni. I lavori hanno riguardato la sostituzione e il rifacimento dell’impianto elettrico, la revisione dell’impianto idrico e degli scarichi, la riqualificazione degli spazi interni e la sostituzione del parafulmine.

Sarà possibile visitare la Torretta Valadier con visite guidate gratuite che, per il momento, verranno effettuate una volta al mese nel periodo estivo (giugno-settembre), con prenotazione obbligatoria a questo link. I partecipanti saranno riuniti in gruppi di massimo 10 visitatori per turno e dovranno rispettare tutte le norme di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria.

“Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione virtuosa di diversi protagonisti, in particolare la Sovrintendenza Capitolina e il Municipio XV”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.

“Oggi riusciamo a restituire ai cittadini, che lo chiedono da 9 anni, un monumento simbolo del Municipio XV. La riapertura della Torretta Valadier è stato un obiettivo prioritario per quest’Amministrazione, come per il Consiglio Municipale, raggiunto attraverso l’impegno e la determinazione di tanti attori, istituzionali e non. In particolare mi sento di ringraziare l’ex assessore alla Cultura Alessia Vivaldi, l’attuale assessore Daniela Giuliani, i direttori municipali Ernesto dello Vicario e Giovanna Giannoni, i funzionari della Sovrintendenza Valentina Valerio e Antonella Gallitto”, spiega il presidente del Municipio XV Stefano Simonelli.