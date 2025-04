Ponte Sublicio, tentativo di suicidio a Pasquetta: sventato dal tempestivo intervento della Polizia Locale

Era impegnata sul Lungotevere, nei servizi d’emergenza scattati in seguito alla morte del Santo Padre, la pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuta nel pomeriggio di Pasquetta a Ponte Sublicio, dove una persona con chiari intenti suicidi si trovava a cavalcioni sul parapetto, circondato da alcuni cittadini intenti a farlo desistere dal tentativo di gettarsi.

Gli agenti, dopo aver trattenuto l’uomo, che si trovava in evidente stato di agitazione, hanno avviato con lui un lungo dialogo per convincerlo ad allontanarsi dal parapetto, ma ogni sforzo veniva vanificato da ulteriori tentativi del cittadino, 54 anni italiano, di raggiungere nuovamente la barriera.

Tramite l’ausilio di un’altra pattuglia della Polizia Locale, tempestivamente giunta sul posto, è stato possibile definitivamente mettere in sicurezza il 54enne, poi affidato alle cure del personale sanitario nel frattempo allertato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.