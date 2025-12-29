Porta Portese, blitz della Polizia Locale: sequestrate borse griffate e merce dai cassonetti

Non si ferma l’offensiva della Polizia Locale di Roma Capitale contro il degrado e l’illegalità tra i banchi di Porta Portese.

Nella giornata di ieri, gli agenti del XII Gruppo Monteverde hanno messo a segno l’ennesimo colpo nel cuore dello storico mercato domenicale, puntando i riflettori su chi esercita senza licenze e ai danni della leale concorrenza.

L’intervento ha portato al sequestro di oltre 500 articoli, per la maggior parte capi d’abbigliamento e accessori con marchi della moda abilmente contraffatti.

Borse, giacche e portafogli che imitavano le grandi firme erano pronti a essere venduti a prezzi stracciati sui teli stesi in terra.

Nel corso dell’operazione, un uomo di 45 anni di origini senegalesi è stato fermato e denunciato per vendita illegale di merce contraffatta.

Oltre ai prodotti falsi, i vigili hanno rimosso circa 4 metri cubi di ciarpame. Si tratta di oggettistica varia, spesso recuperata direttamente tramite il rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti, che viene poi esposta in condizioni igieniche precarie sui marciapiedi limitrofi all’area del mercato ufficiale.

