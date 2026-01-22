Portonaccio, corriere della droga investe un agente per sfuggire all’arresto: sequestrati 6 kg di hashish

Non si è fermato davanti a nulla pur di non farsi catturare, arrivando a speronare l’auto di servizio e a travolgere uno degli agenti che lo stavano circondando.

Il giovane, un corriere della droga specializzato in consegne a domicilio, è stato bloccato ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, al termine di un appostamento iniziato nel quartiere Fidene.

Il pedinamento e la trappola

Tutto è iniziato quando gli investigatori della squadra giudiziaria hanno notato uno scambio di segnali sospetti tra il ragazzo e un altro conducente.

Gli agenti lo hanno seguito con discrezione fino a Portonaccio. Quando il 26enne ha accostato, pensando di essere al sicuro, i poliziotti sono scattati per il controllo.

Resosi conto della trappola, il giovane ha ingranato la retromarcia a tutta velocità:

L’investimento: Un poliziotto è stato centrato in pieno dalla manovra repentina.

Lo speronamento: La corsa è finita contro l’auto civetta della Polizia, posizionata appositamente per sbarrargli la strada.

Hashish “al fresco”: il sequestro

Nonostante la violenza della manovra, gli agenti sono riusciti a immobilizzare il ragazzo. La perquisizione del veicolo ha svelato il motivo di tanta disperazione: all’interno dell’abitacolo è stata trovata una borsa termica che custodiva 57 panetti di hashish (circa un etto l’uno), per un peso totale di 5,7 kg.

La borsa serviva probabilmente a mantenere inalterate le proprietà della sostanza durante il trasporto in modalità delivery.

Arresto e soccorsi

Il 26enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato stamattina, 22 gennaio, dall’Autorità Giudiziaria.

L’agente ferito è stato accompagnato in codice azzurro al pronto soccorso: le sue condizioni sono stabili e si trova sotto osservazione per accertamenti diagnostici.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.