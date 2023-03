Portraits of Sport: quando lo sport incontra la fotografia

Portraits of Sport è il nome di un progetto fotografico che è stato promosso nell’ambito della manifestazione sportiva Acea Run Rome The Marathon. La mostra -a cura di Roberta De Fabritiis– sarà inaugurata sabato 11 marzo, alle ore 18:00, nella splendida cornice di Palazzo Merulana.

I visitatori potranno ammirare una selezione di 35 ritratti d’autore che portano la firma del celebre fotografo, di fama internazionale, Fabio Lovino. Hanno posato davanti al suo obiettivo, in occasione di questa iniziativa, alcune eccellenze del mondo dello sport italiano, tra cui troviamo: l’ex nuotatrice Federica Pellegrini, l’ex tuffatrice Tania Cagnotto, la canoista Josefa Idem, il tennista Matteo Berrettini e l’ex cestista Andrea Bargnani soprannominato “il mago”. Inoltre, Portraits of Sport vuole rendere omaggio alla memoria del grande calciatore Gianluca Vialli, recentemente scomparso, con un’apposita sezione a lui dedicata.

La mostra è stata promossa ed organizzata da Sport Senza Frontiere, una onlus che si occupa di sostenere, attraverso la pratica sportiva, una serie di progetti di inclusione sociale indirizzati a minori che vivono in condizioni di disagio socio-economico. Il pubblico potrà supportare direttamente le attività di quest’associazione, partecipando ad un’asta benefica che offrirà l’opportunità di acquistare le fotografie in esposizione. Inoltre, tra tutti coloro che effettueranno una donazione minima di trenta euro (collegandosi al seguente link: https://www.retedeldono.it/it/ritratto-fabio-lovino) sarà estratto il nominativo di un fortunato vincitore che si aggiudicherà, come premio, un ritratto (personale o di famiglia) realizzato da Fabio Lovino.

La mostra, oltre a poter contare sul patrocinio del CONI, gode della collaborazione di Palazzo Merulana, della Fondazione Elena e Claudio Cerasi, di Coop Culture ed ESCO. L’esposizione, ad ingresso libero, sarà visitabile fino a domenica 19 marzo, giorno in cui si correrà la ventottesima edizione dell’Acea Run Rome The Marathon, con partenza da via dei Fori Imperiali.

Portraits of Sport. Fotografie di Fabio Lovino

QUANDO: da sabato 11 marzo (a partire dalle ore 18.00) fino a domenica 19 marzo

da sabato 11 marzo (a partire dalle ore 18.00) fino a domenica 19 marzo DOVE: Palazzo Merulana – via Merulana, 121

Palazzo Merulana – via Merulana, 121 CONTATTI: https://www.palazzomerulana.it/

https://www.palazzomerulana.it/ INGRESSO: libero