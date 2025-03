Portuense e Magliana: chiusi due esercizi commerciali per gravi irregolarità igieniche

Controlli a tappeto nelle attività commerciali tra Portuense e Magliana: il bilancio è pesante. Due locali sono stati chiusi dagli agenti dell’XI Gruppo Marconi della Polizia Locale, dopo aver riscontrato gravi violazioni igienico-sanitarie.

Nel primo caso: un topo all’interno del bar, escrementi sugli scaffali, alimenti mal conservati e sporcizia ovunque.

Nel secondo locale, prodotti privi di tracciabilità, merce stoccata a terra in condizioni inaccettabili e una canna fumaria irregolare. Un mix di pericoli che ha spinto le autorità a chiedere l’intervento dell’Asl, che ha disposto l’immediata chiusura delle attività.

Tra topi e cibo contaminato: il blitz nei dettagli

Durante i controlli, gli agenti si sono trovati di fronte a uno scenario da incubo. Nel bar ispezionato, la scoperta più allarmante: un roditore in piena attività all’interno del locale. Gli escrementi disseminati ovunque e le evidenti tracce di rosicchiature su mobili e attrezzature hanno rivelato una situazione fuori controllo.

Come se non bastasse, il cibo era mal conservato e non protetto, esposto al rischio di contaminazione. Il locale versava in uno stato di scarsa pulizia generale, con accumuli di sporco su superfici e attrezzature.

Poco distante, l’altro esercizio di somministrazione non offriva un quadro più rassicurante. Qui, gli agenti hanno trovato alimenti privi di etichettatura e documentazione sulla provenienza, alcuni dei quali stoccati direttamente sul pavimento, in barba alle norme sanitarie.

Una situazione resa ancora più grave dalla presenza di una canna fumaria irregolare, che poneva rischi non solo per la sicurezza del locale, ma anche per l’ambiente circostante.

Chiusura immediata e maxi sanzioni

Dopo l’intervento dell’Asl, è scattato il blocco totale delle attività. Oltre ai provvedimenti di chiusura, le due attività commerciali si sono viste recapitare sanzioni per un totale di oltre 3mila euro.

Inoltre, sono stati sequestrati circa 400 chili di alimenti, ritenuti non idonei al consumo. Il titolare del bar, dove è stato rinvenuto il topo, è stato anche denunciato.

Tolleranza zero sulle irregolarità

L’operazione della Polizia Locale si inserisce in un piano più ampio di controlli sulle attività di somministrazione, volto a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme igieniche. L’invito delle autorità è chiaro: tolleranza zero nei confronti di chi mette a rischio la salute pubblica.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con nuove verifiche mirate su altri esercizi della zona.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.