Portuense, Ecoitaliasolidale: “Una vera tragedia la morte del giornalaio rapinato”

“Una vera tragedia la morte del giornalaio del Portuense che questa mattina, vittima di una tentata rapina per difendere il proprio incasso ha con coraggio inseguito il malvivente, ma poco dopo si è accasciato a terra perdendo la vita”.

“Non è possibile perdere la vita subendo una rapina in pieno giorno, andare a lavorare e non tornare più a casa e dalla propria famiglia per balordi che proseguono a commettere furti e rapine nei nostri quartieri”.

E’ quanto dichiarano in una nota Piergiorgio Benvenuti e Fabio Ficosecco, rispettivamente Presidente e Responsabile romano di Ecoitaliasolidale.

“E’ necessario maggiore controllo e monitoraggio del nostro territorio da parte delle forze dell’Ordine, sono realmente troppi -proseguono gli esponenti di Ecoitaliasolidale- le azioni contro cittadini e commercianti in queste zone. Nell’esprimere la vicinanza alla famiglia della vittima chiediamo che si faccia tutto il possibile per individuare il responsabile e si faccia tutto il possibile per garantire maggiore sicurezza”.