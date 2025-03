Portuense, parcheggio abusivo da 2000 mq sequestrato: scattano le denunce

Roma, quartiere Portuense. Un’area di 2000 metri quadri, trasformata illegalmente in parcheggio e utilizzata ogni giorno da decine di automobilisti, è finita sotto sequestro dopo un’indagine approfondita condotta dagli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale.

Quando le pattuglie sono intervenute, sul terreno erano presenti 100 veicoli privati, parcheggiati senza che l’area avesse alcuna autorizzazione o requisito urbanistico per svolgere tale attività.

Le indagini hanno portato alla denuncia di due persone, una donna di 60 anni di nazionalità ucraina e un uomo italiano di 45 anni, entrambi ritenuti responsabili della gestione illecita dello spazio.

L’attività abusiva garantiva ai gestori guadagni ingenti: i proprietari delle auto arrivavano a pagare centinaia di euro al mese, con tariffe variabili a seconda della durata della sosta. L’ammontare complessivo degli incassi è ancora in fase di accertamento.

Le auto sono state restituite ai rispettivi proprietari, mentre sull’area sequestrata il Municipio di zona sta valutando ulteriori provvedimenti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.