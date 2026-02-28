Portuense, sorpresi mentre spaccano un’auto: arrestati due giovani, denunciato un 15enne

Non si ferma l’offensiva dell’Arma contro i reati predatori che alimentano il degrado urbano nella Capitale. Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno intercettato tre giovani proprio nel momento del “colpo”.

Il gruppo, composto da un 21enne nato in Croazia, un 19enne romano e un minore di 15 anni — tutti residenti nel campo di via Luigi Candoni e già noti alle forze dell’ordine — aveva appena infranto il deflettore sinistro di una vettura parcheggiata.

Il blitz e il recupero della refurtiva

I Carabinieri, in transito lungo via Portuense, hanno notato i movimenti sospetti attorno al veicolo. I tre stavano asportando dall’abitacolo uno zaino carico di effetti personali appartenente a un uomo di 62 anni.

Nonostante un disperato tentativo di dileguarsi tra le auto e i palazzi circostanti, i soggetti sono stati immediatamente bloccati e messi in sicurezza.

La refurtiva è stata recuperata integralmente e riconsegnata al proprietario, che ha potuto constatare l’integrità dei propri documenti e oggetti personali, nonostante il danno subito al veicolo.

Le conseguenze giudiziarie

Il bilancio dell’operazione, coordinata d’intesa con la Procura della Repubblica, è netto:

Arresto convalidato: Per i due maggiorenni (21 e 19 anni) è scattata la misura cautelare per furto aggravato in concorso.

Denuncia per il minore: Il 15enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e successivamente riaffidato ai genitori al termine degli accertamenti di rito.

L’intervento si inserisce nel piano di controlli rafforzati nelle aree più esposte ai furti su auto, un fenomeno che continua a rappresentare una delle principali criticità sul fronte della sicurezza urbana romana.

