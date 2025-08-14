Portuense, tenta il furto di un’auto e minaccia gli agenti con un taglierino: arrestata

Una serata di paura in zona Portuense, conclusa con l’arresto di una donna di nazionalità britannica, accusata di tentata rapina impropria aggravata.

La scena si è consumata tra le auto in sosta lungo una via del quartiere, dove la giovane avrebbe cercato di forzare un veicolo, forse pensando di agire lontano da occhi indiscreti.

Ma un residente, notando i suoi movimenti sospetti, ha subito chiamato il 112. All’arrivo delle sirene, la donna ha tentato una fuga precipitosa, imboccando però un vicolo cieco che le ha chiuso ogni via di scampo.

È lì che, in un ultimo tentativo di sottrarsi alla cattura, ha estratto un taglierino e lo ha puntato contro il cittadino che l’aveva sorpresa. Pochi istanti dopo, gli agenti del XI Distretto San Paolo sono intervenuti, riuscendo a disarmarla e bloccarla senza che nessuno rimanesse ferito.

La donna è stata portata in commissariato e, su richiesta della Procura, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto.

