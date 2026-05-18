“Poteva finire in tragedia”: allarme sicurezza all’ex centro sportivo Delle Vittorie

Sono entrati per giocare a pallone e trascorrere qualche ora insieme, ignorando — o forse sottovalutando — il pericolo nascosto dietro cancelli arrugginiti e strutture ormai divorate dal degrado.

All’ex centro sportivo “Delle Vittorie”, nel quartiere Vigne Nuove, la domenica pomeriggio di un gruppo di adolescenti ha riportato sotto i riflettori una ferita aperta del III Municipio: quella degli impianti abbandonati trasformati in luoghi fantasma.

Circa quindici ragazzi, tra gli 11 e i 15 anni, sono riusciti a introdursi all’interno della struttura dismessa per utilizzare gli spazi sportivi ormai lasciati all’incuria. Una presenza che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra i residenti della zona, preoccupati dalle condizioni sempre più critiche dell’impianto.

Quello che un tempo era un punto di aggregazione per il quartiere oggi appare come uno scheletro urbano dimenticato: locali vandalizzati, impianti danneggiati, materiali abbandonati e aree considerate ad alto rischio per l’incolumità pubblica.

A preoccupare maggiormente è il vano ascensore dell’ex centro sportivo. Secondo le segnalazioni dei cittadini, la struttura sarebbe priva di protezioni adeguate e avrebbe subito cedimenti nel corso degli anni, trasformandosi in un pericoloso vuoto aperto all’interno dell’edificio.

I giovani si sarebbero mossi all’interno dell’area tra cavi elettrici esposti, ambienti deteriorati e parti strutturali compromesse dal tempo e dall’abbandono. Una situazione che, secondo i residenti, avrebbe potuto facilmente degenerare in tragedia.

L’episodio ha riacceso la protesta del quartiere, dove da anni associazioni e cittadini chiedono interventi concreti per recuperare il centro sportivo o almeno garantire una messa in sicurezza definitiva dell’area.

La vicenda è rapidamente approdata anche sul tavolo politico del Municipio. A intervenire è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia nel III Municipio, Manuel Bartolomeo, che ha annunciato la richiesta di un sopralluogo istituzionale e la convocazione dell’assessore comunale allo Sport nella prossima commissione competente.

«I residenti attendono risposte da troppo tempo — ha dichiarato — mentre questo impianto continua a essere lasciato nel degrado. È necessario capire perché una struttura così importante per il territorio non sia mai stata realmente inserita in un piano di recupero».

Per il quartiere Vigne Nuove, il destino dell’ex “Delle Vittorie” rappresenta ormai qualcosa di più di una semplice questione urbanistica. È il simbolo di uno spazio pubblico sottratto alla comunità e trasformato, anno dopo anno, in un luogo di pericolo e abbandono.

Ora i residenti chiedono un intervento immediato prima che una nuova incursione di ragazzi in cerca di un campo dove giocare possa avere conseguenze irreparabili.

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