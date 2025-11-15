Prati, agenti della polizia locale intervengono per sedare una lite, ma vengono aggrediti: arrestato 24enne

Era poco prima della mezzanotte quando gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo Prati, erano intervenuti in via Filippo Corridoni per i rilievi di un incidente stradale.

Ma quella che sembrava una normale notte di lavoro si è trasformata rapidamente in una scena di tensione.

Un gruppo di ragazzi stava discutendo animatamente sul marciapiede: gli agenti sono intervenuti per evitare che la lite degenerasse.

Una volta riportata la calma, hanno ripreso i rilievi del sinistro, ma la quiete è durata poco. Pochi minuti dopo, lo stesso gruppo ha ripreso a litigare, con toni ancora più accesi.

A quel punto, un giovane di 24 anni è andato completamente in escandescenza: ha iniziato a inveire contro gli agenti, rifiutando di fornire i documenti e opponendosi ai controlli. La situazione è degenerata fino a quando ha colpito violentemente uno degli operatori.

Il ragazzo è stato immediatamente bloccato e arrestato. Sul posto è intervenuta anche un’unità dei Carabinieri.

Ora dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria dei reati di resistenza, minaccia, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

