Prati al buio: blackout paralizza il quartiere. Semafori spenti e scontro a piazzale Clodio

Un sabato di primavera trasformato in poche ore in una giornata di disagi e tensione. Nel cuore del quartiere Prati, a Roma, un improvviso blackout ha lasciato senza corrente centinaia di utenze, spegnendo attività commerciali, abitazioni e servizi pubblici.

Dalle 11 del mattino, intere strade dei quadranti Delle Vittorie, Mazzini e Clodio sono rimaste al buio, mentre la città si preparava a vivere il consueto fine settimana.

Il punto critico è stato individuato nell’area di Piazzale Clodio, zona già sotto pressione per i cantieri legati al prolungamento della Metro C.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’ipotesi che i lavori possano aver interferito con la rete elettrica resta sul tavolo degli accertamenti tecnici.

Traffico in tilt e incroci a rischio

Le conseguenze più immediate si sono riversate sulle strade. Con i semafori completamente fuori uso, la circolazione è diventata rapidamente caotica.

Gli incroci principali si sono trasformati in punti critici, dove automobilisti e pedoni si sono trovati a gestire la viabilità senza alcun riferimento.

Il momento più delicato si è registrato tra viale Mazzini e via Angelico, dove due auto si sono scontrate proprio a causa del blackout degli impianti semaforici. L’incidente, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi, ma ha reso evidente la pericolosità della situazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati per ore a dirigere manualmente il traffico.

Ore di attesa e ripristino graduale

Nel frattempo, residenti e commercianti hanno vissuto ore di incertezza, tra serrande abbassate e servizi interrotti. Il disagio si è esteso lungo arterie centrali come viale Mazzini, via Andrea Bafile e via Filippo Corridoni, con inevitabili ripercussioni sulla vita quotidiana del quartiere.

Solo nel pomeriggio, intorno alle 16, si è intravista una via d’uscita. I tecnici di Areti sono intervenuti installando gruppi elettrogeni per bypassare il guasto principale e ripristinare progressivamente la fornitura elettrica.

Una soluzione temporanea che ha evitato il protrarsi del blackout fino a sera, ma che non cancella i disagi vissuti né i dubbi sulle cause.

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