Prati-Borgo. L’arte su tavola… da skate  

Una mostra, visitabile fino al 25 marzo 2023 in piazza Americo Capponi 7, davvero unica quella di Skate Heart in cui è possibile vedere più di 40 tavole da skateboard che diventano un originale supporto per le più diverse forme d’arte.

La mostra, curata da Davide Orlando, attraversa diverse settori dalla street art all’illustrazione, dal collage fino ai graffiti.

Un’esposizione non solo dedicata quindi agli amanti dello skate, ma a qualsiasi amante d’arte che avrà la possibilità di ammirare dei pezzi unici nel loro genere.

Non solo arte, ma anche sociale difatti le tavole esposte saranno in vendita e parte del ricavato sarà devoluto al progetto di Skate Therapy promosso dallo skatepark romano BNKR.