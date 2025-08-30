Prati, ladro sorpreso di notte in un negozio di via Cola di Rienzo: era evaso dalla libertà vigilata

È entrato in azione nella notte, in una delle strade più note dello shopping romano, via Cola di Rienzo. Ma il colpo è durato poco.

Un 48enne originario di Napoli, già con precedenti, è stato infatti sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma all’interno di un negozio, colto in flagranza mentre tentava di forzare il registratore di cassa.

L’uomo, che cercava di nascondersi tra gli scaffali alla vista dei militari, era già sottoposto alla misura cautelare della libertà vigilata con obbligo di dimora a Napoli, disposta dalla procura di Santa Maria Capua Vetere. Nonostante il divieto, si trovava a Roma pronto a mettere a segno un nuovo furto.

Bloccato e arrestato, il 48enne è stato condotto in caserma e poi trasferito a piazzale Clodio per il rito direttissimo. L’accusa nei suoi confronti è di tentato furto aggravato.

