Premiata in Campidoglio la Roma Volley Femminile

Nella sala Esedra di Marco Aurelio presso i Musei Capitolini, la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli ha accolto e premiato la SMI Roma Volley, vincitrice della CEV Challenge Cup 2025.

Affiancata dall’assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi eventi Alessandro Onorato, ha consegnato una medaglia celebrativa di Roma Capitale alla squadra, con l’allenatore Giuseppe Cuccarini e la capitana Michela Rucli in testa, allo staff tecnico e dirigenziale.

“La vittoria della Roma Volley Femminile nella Challenge Cup CEV, dopo 28 anni, è un traguardo straordinario che riempie di orgoglio tutta la città di Roma e lo sport romano.

Complimenti al coach Cuccarini, alle atlete e a tutto lo staff per aver conquistato un trofeo così prestigioso, dimostrando che con impegno e spirito di squadra si possono raggiungere risultati eccezionali. Grazie per aver regalato a Roma un’immagine vincente e una serata indimenticabile“, afferma la presidente Svetlana Celli.

La SMI Roma Volley è una società sportiva molto attiva anche fuori dal campo. Con il suo slogan “Mai Indifferenti”, stampato sulle maglie delle giocatrici, accompagna progetti formativi, campagne social di sensibilizzazione sul bullismo, sul cyberbullismo, sulla violenza di genere, sul razzismo e sull’inclusione, oltre che evidenti testimonianze a sostegno dell’empowerment femminile.

