Premio Achille Serrao. Due grandi opportunità da non perdere per poeti Under 40

Il Centro Studi Atelier 102 APS, in collaborazione con l’associazione “Periferie” ed Edizioni Cofine, indice la Seconda edizione del Premio nazionale “Achille Serrao”.

Per una raccolta inedita di poesie in lingua italiana e per una raccolta inedita di poesie in dialetto.

Il concorso è a partecipazione gratuita e riservato a poeti under 40, per favorire la conoscenza di poeti giovani ed emergenti e coltivare l’interesse delle giovani generazioni per la poesia.

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https://poetidelparco.it/premio-achille-serrao-per-una-raccolta-inedita-in-italiano-e-in-dialetto-di-autori-under-40/

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