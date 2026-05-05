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Premio Achille Serrao. Due grandi opportunità da non perdere per poeti Under 40

Scade il 31 maggio 2026 il termine per presentare una raccolta inedita in lingua oppure in dialetto

Redazione - 5 Maggio 2026

Il Centro Studi Atelier 102 APS, in collaborazione con l’associazione “Periferie” ed Edizioni Cofine, indice la Seconda edizione del Premio nazionale “Achille Serrao”.

Per una raccolta inedita di poesie in lingua italiana e per una raccolta inedita di poesie in dialetto.

Il poeta Achille Serrao

Il concorso è a partecipazione gratuita e riservato a poeti under 40, per favorire la conoscenza di poeti giovani ed emergenti e coltivare l’interesse delle giovani generazioni per la poesia.

TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI A QUESTO LINK

https://poetidelparco.it/premio-achille-serrao-per-una-raccolta-inedita-in-italiano-e-in-dialetto-di-autori-under-40/

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