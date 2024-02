Prenestina: bengalese pestato e rapinato dello smartphone

Momenti di paura sulla linea 314 di Atac, nella giornata di ieri 22 Febbraio 2024 . Prima gli spintoni, poi i pugni al volto contro un ragazzo appena maggiorenne del Bangladesh, al quale ha preso il cellulare e poi si è dato alla fuga su via Prenestina. L’episodio è avvenuto poco dopo le 19. Protagonista un cittadino egiziano di 23 anni, già sottoposto attualmente alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma.

Le chiamate al 112 di alcuni passeggeri che avevano assistito alla scena hanno consentito a una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che si trovava poco distante, di intervenire subito, di intercettare e bloccare il 23enne.

Per il ragazzo del Bangladesh non è stato necessario richiedere l’assistenza sanitaria. Sentiti anche i testimoni oculari presenti a bordo del mezzo di trasporto pubblico, il 23enne egiziano è stato arrestato e condotto in caserma in attesa del rito direttissimo.

