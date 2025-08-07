Prenestina, il ristorante degli orrori: tra topi, estintori scaduti e cibo putrefatto

Un topolino che sfreccia tra le sedie nella sala clienti è stato solo il segnale più evidente di un quadro ben più allarmante. Un ristorante etnico di grandi dimensioni, situato lungo via Prenestina, è stato sequestrato dalla Polizia di Stato dopo un’ispezione che ha portato alla luce una lunga serie di irregolarità gravi, tra degrado igienico, violazioni di sicurezza e sfruttamento dei lavoratori.

L’intervento è scattato nei giorni scorsi durante un’operazione congiunta condotta dalla Divisione Amministrativa della Questura, insieme agli agenti del Distretto di zona, della Squadra Mobile e al personale della ASL Roma 2. I controlli si sono concentrati su diverse attività lungo la consolare, ma è stato uno solo il locale a finire al centro dell’attenzione – e poi sotto sequestro.

Al momento dell’accesso, la scena che si è presentata agli occhi degli agenti ha lasciato poco spazio ai dubbi: estintori scaduti da anni, alcuni usati come fermaporte; uscite di emergenza bloccate; impianto elettrico completamente trascurato; frigoriferi colmi di cibi conservati in modo non idoneo e condizioni igieniche al limite. Poi, l’incontro con il piccolo “ospite indesiderato”: un topolino che, tra tavoli e sedie accatastate, ha cercato invano una via di fuga.

Ma il peggio doveva ancora venire

Nel seminterrato del locale, in un ambiente nascosto al pubblico, gli agenti hanno trovato un vero e proprio dormitorio di fortuna, dove alcuni dei 45 dipendenti vivevano su stuoie e materassi buttati a terra.

Due lavoratori, inoltre, sono risultati privi di regolare permesso di soggiorno: per loro sono in corso accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura per valutare eventuali misure di rimpatrio.

A gestire il ristorante è una società a responsabilità limitata, il cui amministratore e il socio di maggioranza sono entrambi cittadini cinesi.

La ASL ha ordinato la distruzione immediata di tutti gli alimenti non conformi, mentre le autorità di polizia hanno avviato l’iter per il sequestro preventivo dell’intero esercizio, poi convalidato dalla Procura della Repubblica di Roma e dal giudice per le indagini preliminari.

IL VIDEO:

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.