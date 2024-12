Prenestina: ladro di bici elettriche fermato dal custode e arrestato dai carabinieri

Un tentativo di furto che si è trasformato in un arresto è quello avvenuto nelle prime ore della notte in un garage situato al civico 390 di via Prenestina.

Il protagonista, un romano di 33 anni, si è introdotto nel parcheggio sotterraneo con l’obiettivo di rubare una bicicletta elettrica.

Tuttavia, la sua azione non è passata inosservata: il custode dello stabile ha notato tutto e, senza perdere tempo, ha allertato il 112.

Il tentativo di fuga e l’arresto:

Non contento di essere stato scoperto, il ladro ha cercato di divincolarsi per guadagnarsi la fuga.

Il custode, però, ha resistito fino all’arrivo dei carabinieri della stazione di piazza Dante, che sono intervenuti tempestivamente e hanno bloccato l’uomo.

Doppia accusa: furto e tentata rapina

Gli accertamenti effettuati dai militari sul posto hanno portato a una scoperta importante: grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, si è appurato che il 33enne, poco prima, aveva già sottratto un’altra bicicletta elettrica.

Alla luce di questi elementi, l’uomo è stato arrestato per il reato di tentata rapina e denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nella caserma dei carabinieri, in attesa di ulteriori disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria.

