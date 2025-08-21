Prenestina: ripulivano i distributori di benzina con la figlia di 8 anni a bordo, arrestata una coppia

Una notte di furti, un furgone rubato e perfino una bambina di appena otto anni seduta sul sedile posteriore.

È così che i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sorpreso e arrestato un 34enne romano e una 42enne italo-brasiliana, entrambi già noti alle forze dell’ordine, accusati di una serie di colpi messi a segno ai danni di distributori di carburante tra via Prenestina e via dei Gordiani.

La segnalazione è partita da una chiamata al 112: un furgone sospetto, un Citroën Jumper con targhe rubate, era stato notato nei pressi di un impianto di carburante. Poche ore dopo, il mezzo è stato intercettato in via Casilina, con a bordo la coppia e la figlia minorenne.

Le indagini hanno ricostruito il loro percorso notturno: prima il furto di assegni e documentazione da un distributore in via dei Gordiani, poi altri due tentativi falliti presso impianti di via Prenestina e via Anagni.

Proprio durante quest’ultimo colpo, l’uomo — già sottoposto all’obbligo di dimora a Gerano — si sarebbe ferito a una mano cercando di forzare la cassa self service con una mazzetta, lasciando dietro di sé tracce di sangue.

Nonostante la ferita, la coppia avrebbe proseguito la propria “corsa”, con la bambina ancora a bordo, fino al blocco dei Carabinieri.

Nel furgone, i militari hanno trovato numerosi arnesi da scasso e un martello sporco di sangue, subito sequestrati.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, entrambi sono stati condotti ai domiciliari, mentre la bambina è stata affidata temporaneamente a un familiare durante l’udienza di convalida.

Il Tribunale di Roma ha confermato l’arresto, disponendo per l’uomo l’obbligo di dimora e nessuna misura cautelare per la donna.

