Prenestina: trasporta abusivamente una tonnellata di batterie auto, denunciato 60enne

Nella mattinata di oggi Martedì 20 Febbraio 2024 una pattuglia del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale ha fermato in via Roberto Malatesta un autocarro carico di batterie d’auto, circa una tonnellata, trasportate senza alcuna autorizzazione. Alla guida un uomo di nazionalità italiana, di 60 anni, che alla richiesta dei documenti da parte degli agenti non ha fornito alcuna autorizzazione per il trasporto di questo tipo di rifiuti, altamente pericolosi.

Il conducente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione delle normative ambientali. L’autocarro e il carico di oltre 50 batterie, sono stati posti sotto sequestro.

