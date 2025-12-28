Prenestino, terrore al distributore: rapinato benzinaio sotto la minaccia di un fucile

Un assalto fulmineo, violento e studiato nei minimi dettagli. Pochi minuti prima della chiusura, il distributore di carburante in zona Prenestino si è trasformato nel teatro di una rapina da film.

Due malviventi, armati di fucile e coltello, hanno seminato il terrore portando via l’incasso della giornata.

L’agguato: finti clienti alle colonnine

Il piano dei banditi è scattato quando le luci dell’area di servizio stavano per spegnersi. I due sono arrivati a bordo di un’auto, affiancandosi alle colonnine come normali clienti in attesa di fare rifornimento.

Non appena il titolare si è avvicinato, è scattata la trappola: uno dei rapinatori ha imbracciato un fucile puntandolo contro l’uomo, mentre il complice lo minacciava a distanza ravvicinata con un coltello.

Sotto scacco e senza via di fuga, la vittima è stata costretta a consegnare tutto il denaro presente in cassa: un bottino di circa mille euro in contanti.

Indagini in corso: si cercano collegamenti

Ottenuti i soldi, i banditi sono fuggiti a tutta velocità facendo perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe. Non appena l’auto si è allontanata, il benzinaio, sotto shock ma illeso, ha dato l’allarme chiamando il Numero Unico di Emergenza.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno immediatamente transennato l’area e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I filmati potrebbero aver ripreso dettagli fondamentali come il modello della vettura e la targa.

Gli investigatori stanno ora lavorando per capire se dietro il colpo ci sia la stessa “mano” che ha firmato altre rapine avvenute nelle ultime settimane nel quadrante est della Capitale.

