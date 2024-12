Preparazione di una gara podistica, richiesta da un amico che non c’e’ più

Bentornato…Antonio! non eri presente nel mio sogno ma abbiamo parlato di te.

Questa notte, in sogno, ho incontrato Matteo Simone nel parco Tor Tre Teste, precisamente alla biforcazione davanti agli orti urbani e all’uscita del parco, a via Achille Serrao, direzione quartiere Alessandrino.

Matteo Simone, in sogno, mi ha proposto di preparare assieme a lui e Antonio Raso una gara di 10 chilometri a Roma.

Matteo mi ha spiegato che il desiderio di preparare e fare la gara podistica era di Antonio, che ha anche caldeggiato la mia presenza negli allenamenti.

Matteo mi ha raccontato che Antonio, pur non in perfette condizioni fisiche, gli ha espresso il suo forte desiderio della nostra collaborazione…

Antonio, è passato poco più di un anno dalla tua scomparsa.

Grazie Antonio Raso di avermi dato la possibilità e il privilegio di sognarti e conoscere i tuoi desideri tramite Matteo Simone ; ne sono fiero.

Grazie di quanto ci hai dato in presenza, con la tua gioia di viviere, per tante giornate di tanti anni, grazie di avermi dato in “prestito” la tua anima per qualche secondo la notte scorsa.

Buon Natale, amico mio, ovunque tu sia.

