Presentato con successo “Quel 14 novembre” di Maria Giovanna Tarullo

Alle ore 16.30 di sabato 7 febbraio 2026, presso il Centro Culturale Lepetit è stato presentato con successo il libro Quel 14 novembre (Edizioni Cofine, 2025) di Maria Giovanna Tarullo, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

È stato un incontro partecipato e ricco di spunti di riflessione, che hanno dato vita ad un dialogo aperto sul disagio giovanile e sull’importanza della prevenzione.

Nel corso dell’evento, l’autrice, Maria Giovanna Tarullo, ha illustrato il percorso narrativo del romanzo e il suo valore come strumento di sensibilizzazione, evidenziando come la scrittura possa aiutare a riconoscere e affrontare le dinamiche del bullismo, anche nella sua forma digitale.

Insieme a lei sono intervenuti Cecilia Fannunza, assessore alla Scuola del V Municipio, Don Domenico Vitulli, parroco di San Tommaso d’Aquino, e Vincenzo Luciani, editore, che hanno ribadito la necessità di una rete condivisa tra scuola, famiglia e territorio per contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Ha concluso l’incontro il presidente del Centro Culturale Lepetit Giorgio Grillo.

Particolarmente apprezzati dal pubblico gli intermezzi musicali del dj Luca Margarita, che hanno scandito i vari momenti dell’incontro.

L’iniziativa è stata un’ottima occasione per sensibilizzare e mettere le basi per un impegno collettivo su una tematica che continua a richiedere attenzione, consapevolezza e azioni concrete.

