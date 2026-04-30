Il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessore alla mobilità Eugenio Patanè, la Commissaria straordinaria del governo per la Linea C Maria Lucia Conti e la Direttrice Generale del VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia Edith Gabrielli hanno presentato il progetto Cantiere aperto. Le Sale monumentali di Palazzo Venezia.

Il progetto consentirà al pubblico di seguire giorno dopo giorno e visitare di persona il cantiere di restauro delle Sale monumentali di Palazzo Venezia, ovvero la Sala del Mappamondo, la Sala delle Battaglie e la Sala Regia, condotto nell’ambito dei lavori di realizzazione della stazione Venezia della Linea C della metropolitana.

I visitatori potranno verificare lo stato di avanzamento del cantiere attraverso un diario pubblicato a cadenza regolare sul sito istituzionale del Vittoriano e Palazzo Venezia (VIVE): video-interviste esclusive ai restauratori illustreranno le operazioni in corso, dal consolidamento alla pulitura, fino alla reintegrazione delle superfici pittoriche.

Inoltre due volte al mese, tra maggio e giugno, il pubblico potrà salire direttamente sui ponteggi del cantiere e seguire i progressi dei lavori, guidati sempre dagli stessi restauratori.

Cittadini e turisti avranno un’occasione irripetibile: osservare da vicino le decorazioni di uno dei palazzi più importanti di Roma e conoscere dalla viva voce degli esperti le operazioni in corso.

Il progetto “Cantiere aperto” consente di trasmettere al pubblico l’immagine di una città capace di innovarsi e, al tempo stesso, di mantenere integro il legame con la propria storia. Il restauro si trasforma in un processo visibile e partecipato: i cittadini possono vivere l’esperienza di vedere da vicino come viene curato e conservato il patrimonio storico. In questa prospettiva il cantiere è concepito come un luogo di ricerca e di dialogo con la comunità, in linea con un’idea di cultura partecipata.

Alla presentazione hanno partecipato i vertici della Società Roma Metropolitane Bruno Sed (Liquidatore) e Andrea Sciotti (Direttore Tecnico) e del Contraente Generale Metro C S.C.p.A., guidata da Webuild e Vianini Lavori, Fabrizio Di Paola (Amministratore Delegato) e Franco Cristini (Presidente).

INFORMAZIONI

Consulta il Diario online del restauro.

Visite guidate

Date e orari

Sabato 2 e 23 maggio, 6 e 20 giugno, ore 10.00 e 11.30

Le visite sono gratuite fino a esaurimento posti. È obbligatoria la prenotazione su Eventbrite.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.