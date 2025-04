Presentato il progetto della nuova Sala Prove del Teatro dell’Opera

Martedì 15 aprile, alle 17:30 presso la Casa della Cultura “Silvio di Francia” in via Casilina 665, si è tenuta la presentazione pubblica del progetto vincitore per la nuova sala prove del Teatro dell’Opera di Roma, che sarà realizzata all’interno del Centro Servizi Prenestino.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale, che ha visto la partecipazione dell’assessore Maurizio Veloccia, ha parlato della procedura seguita come gara internazionale eseguita insieme all impresa che gestisce il comparto del centro servizi Prenestino Impreme.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i contenuti del progetto selezionato, le sue caratteristiche architettoniche e funzionali, nonché le modalità previste per la sua realizzazione.

Nel corridoio della Casa della cultura erano esposti i primi tre progetti pervenuti al concorso internazionale.

L’iniziativa è stata un momento importante per illustrare l’insediamento del Teatro dell’Opera nel cuore del Municipio V.

Il progetto rientra in una strategia più ampia di rigenerazione urbana e culturale, che includerà anche un intervento sui padiglioni del Quarticciolo, dove il Teatro dell’Opera prevede di attivare nuovi investimenti per potenziare la presenza culturale e artistica nel territorio e offrire nuovi spazi di aggregazione per il quartiere.

Il Teatro dell’Opera prevede di attivare nuovi investimenti per gli edifici di via dei Larici, ma anche vicino al futuro teatro delle residenze per studenti, in considerazione anche del collegamento garantito dalla futura tranvia Ponte Mammolo-Subaugusta e il relativo deposito in via Severini.

Il progetto rappresenterà un’importante occasione di rilancio culturale per questo quadrante del Municipio V, promuovendo l’integrazione tra infrastrutture artistiche tessuto urbano e rilevanza archeologia.

