Presentato il progetto “Dream Sport’s International”

“Sport, inclusione, integrazione, socialità, ambiente, visto che siamo al Parco regionale della Marcigliana, nel III Municipio, con la bellissima esperienza pluridisciplinare dei ragazzi provenienti dalla non proprio vicina Colombia, che oltre a studiare si stanno cimentando tra basket, volley, calcio e ciclismo in un’esperienza particolare. Ed il Coni che cura anche lo sport di base predicando pluridisciplinarietà non poteva mancare“

Con queste parole Alessandro Cochi, presidente del CONI regionale Lazio ha aperto la conferenza stampa di presentazione del progetto “Dream Sport’s International” , l’associazione che attraverso lo sport creerà un un ponte che unirà l’America Latina all’Europa: dal prossimo agosto, infatti, e nel prossimo triennio, porterà oltre 450 giovani atleti colombiani in Italia, 150 ogni anno, in età compresa tra i 14 ai 18 anni, ai quali verrà offerta l’opportunità di praticare differenti discipline sportive: calcio, basket, pallavolo e ciclismo.

Alla conferenza stampa ha preso parte anche Matteo Zocchi, assessore alle politiche ambientali e dello sport del Municipio Roma III, il quale ha confermato il suo impegno e la sua vicinanza istituzionale verso il progetto sportivo e sociale della Dream Sport International.

Tra i presenti illustri nomi del panorama calcistico nazionale, ex calciatori di serie a: David Di Michele, Alessandro Tulli e Fabrizio Romondini.

La “Dream Sport’s International”, si consolida non solo come piattaforma sportiva internazionale, ma come strumento strutturato di trasformazione sociale, che utilizza lo sport come veicolo di sviluppo umano e di forte impatto sociale.

Attraverso questo canale di interconnessione sportiva sarà possibile sviluppare talenti ed avere accesso a canali internazionali europei: lo sport diviene così strumento concreto di mobilità sociale, strutturata per nuove generazioni di atleti nelle varie discipline sportive.

Il progetto prevede l’arrivo in Italia di 50 ragazzi ogni tre mesi, a partire da settembre 2026 e fino a maggio 2027, una mobilità che si concluderà in questa prima fase a maggio 2029, a termine del primo triennio.

Il primo gruppo di giovani giunto nelle scorse settimane, come progetto pilota, si è già cimentato nella preparazione sportiva, ha sviluppato conoscenze in collaborazione con altri club romani e, a conferma della validità del progetto, una giovane atleta della Dream Sport’s International, Maria Isabella Solanno, è stata tesserata dalla FIP ed ora milita nella SSD Montesacro Roma, società sportiva partner della Dream Sport, insieme al Certosa calcio.

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