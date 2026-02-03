Presentazione della rivista Fermenti, n. 260 alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Lunedì 9 febbraio 2026, ore 16.00, Sala 1, per Ciclo Spazi900: letture, incontri, confronti si terrà la presentazione del n. 260 della rivista Fermenti.

Saluti

Stefano Campagnolo

Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma​

Coordina

Velio Carratoni

Presidente Fondazione Marino Piazzolla

Intervengono

Marcello Carlino, Chiara Condrò, Vitaldo Conte, Michele Cossyro, Giovanni Fontana, Francesco Muzzioli, Marco Palladini, Emanuela Petrosillo, Italo Scotti, Magda Vigilante

Nel numero n. 260 della rivista “Fermenti”, periodico a carattere culturale, informativo, d’attualità e costume, promosso dalla Fondazione Marino Piazzolla, sono presenti interventi di:

G. Alvino, A. Artosi, E. Bacca, G. Baldaccini, E. Bellini, A. Camozzi, G. Caproni, D. Cara, M. Carlino, A. Carnevali, V. Carratoni, G. Colletti, V. Conte, S. D’Amaro, G. De Santi, C. Di Legge, G. Di Stefano, F. Flora, G. Fontana, G. Forti, A. Gide, F. Giuliani, R. Guerra, S. Lanuzza, S. Lukàs, S. Magni, A. Marianni, G. Marotta, E. Modinù, F. Muzzioli, M. Nocera, M. Palladini, M. Pamio, R. Pennisi, E. Petrosillo, B. Pieri, M. Piazzolla, F. Piga, C. Sangiglio, A. Sànzari Panza, J.P. Sartre, I. Scotti, A. Spagnuolo, P. Valéry, M. Vigilante, M. Zambrano.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.