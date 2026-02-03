Presentazione della rivista Fermenti, n. 260 alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Lunedì 9 febbraio 2026, ore 16.00, Sala 1
Lunedì 9 febbraio 2026, ore 16.00, Sala 1, per Ciclo Spazi900: letture, incontri, confronti si terrà la presentazione del n. 260 della rivista Fermenti.
Saluti
Stefano Campagnolo
Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Coordina
Velio Carratoni
Presidente Fondazione Marino Piazzolla
Intervengono
Marcello Carlino, Chiara Condrò, Vitaldo Conte, Michele Cossyro, Giovanni Fontana, Francesco Muzzioli, Marco Palladini, Emanuela Petrosillo, Italo Scotti, Magda Vigilante
Nel numero n. 260 della rivista “Fermenti”, periodico a carattere culturale, informativo, d’attualità e costume, promosso dalla Fondazione Marino Piazzolla, sono presenti interventi di:
G. Alvino, A. Artosi, E. Bacca, G. Baldaccini, E. Bellini, A. Camozzi, G. Caproni, D. Cara, M. Carlino, A. Carnevali, V. Carratoni, G. Colletti, V. Conte, S. D’Amaro, G. De Santi, C. Di Legge, G. Di Stefano, F. Flora, G. Fontana, G. Forti, A. Gide, F. Giuliani, R. Guerra, S. Lanuzza, S. Lukàs, S. Magni, A. Marianni, G. Marotta, E. Modinù, F. Muzzioli, M. Nocera, M. Palladini, M. Pamio, R. Pennisi, E. Petrosillo, B. Pieri, M. Piazzolla, F. Piga, C. Sangiglio, A. Sànzari Panza, J.P. Sartre, I. Scotti, A. Spagnuolo, P. Valéry, M. Vigilante, M. Zambrano.
