Presentazione dell’antologia bilingue di poesia “Anima della parola”

Il 14 settembre 2022, alle ore 18,30, l’Accademia di Romania in Roma promuove un nuovo incontro letterario, nell’ambito del programma “I Mercoledì letterari all’Accademia di Romania a Roma”.

Questa volta sarà presentata al pubblico italiano l’antologia poetica “Anima della Parola”, che comprende testi firmati da poeti italiani e romeni, tradotti da Rodi Vinau.

L’antologia bilingue di testi lirici nasce all’interno del progetto “Toamna românoitaliană/Autunno romeno-italiano”, progetto concepito come un duplex culturale Romania – Italia, iniziato dall’Associazione “Universul Prieteniei” Iași, nel 2016, con un programma di eventi culturali con il patrocinio dell’Ambasciata Romena nella Repubblica Italiana e con l’obiettivo di promuovere la cultura e le tradizioni romene e contribuire alla conservazione dell’identità culturale dei romeni della Penisola.

L’antologia bilingue propone ai lettori 7 poeti romeni con poesie in romeno e tradotte in italiano, e 7 autori italiani con poesie in italiano, tradotte anche in romeno.

Poeti romeni: Florin Dochia, Aurel Stefanachi, Emilian Marcu, Doina Guriță, Mihaela Grădinariu, Cristina Ștefan, Ion Prăjișteanu

Poeti italiani: Max Ponte, Paola Casulli, Andrea Laiolo, Bartolomeo Smaldone, Alessandra Corbetta, Valerio Vigliaturo, Antonio Nazzaro.

Alla presentazione, che avrà luogo nella sala conferenze dell’Accademia di Romania (Piazza José de S. Martín, 1), a partire dalle 18:30, interverranno Rodica Rodean (fondatrice dell’Associazione “Universul prientienei” Iași) e Rodi Vinau ( traduttrice), insieme ai poeti italiani Max Ponte e Vincenzo Luciani.

All’evento saranno presenti anche i membri dell’Associazione Cenacolo di Roma e dell’Alleanza dei Romeni in Italia. La presentazione dell’antologia si concluderà con una lettura di poesia.

Info:

ACCADEMIA DI ROMANIA DI ROMA

Tel. +39.06.3201594;

e-mail: accadromania@accadromania.it