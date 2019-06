Presentazione di Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello alla Biblioteca Nazionale

Nella cornice della mostra “Pirandello mai visto” e in occasione del Maggio dei Libri, la Biblioteca e l’Istituto di Studi Pirandelliani organizzano un ciclo di incontri dedicato alla figura e all’opera di Luigi Pirandello.

Beatrice Alfonzetti presenta

con la curatrice

Annamaria Andreoli

Sei personaggi in cerca d’autore

di Luigi Pirandello

Mondadori, 2019

Sei personaggi, componenti di una famiglia, si presentano a un Capocomico lamentando di essere stati abbandonati dall’Autore che li ha inventati. Non ha voluto concludere il racconto delle loro vicende, così scabrose e drammatiche da meritare il palcoscenico. Ed eccoli che provano a esibirsi in uno spettacolo spudorato e spietato, dove genitori e figli si accusano a vicenda, senza rispettare né le convenzioni sociali né, tanto meno, quelle teatrali. Culmine della vocazione al teatro che Pirandello coltivò sin dall’adolescenza, strettamente connesso al vissuto personale (la crisi famigliare che Annamaria Andreoli ricostruisce nell’introduzione), Sei personaggi è un testo capitale della drammaturgia universale, per l’ardita tecnica scenica e lo scavo desolato dell’animo umano.