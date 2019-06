Presentazione: Football Hooliganism e cena per La Pecora Elettrica

Venerdì 28 giugno ore 19:00 presso il Csoa La Torre in via Carlo Giuseppe Bertero 13 a Roma Casal de’ Pazzi, presentazione di “Football Holiganism”.

Partecipano Luca Benvenga, esperto del fenomeno ultras nel mondo del calcio, che ha tradotto e curato il libro e Marco Petroni, già autore del bel libro “St. Pauli siamo noi”.

A seguire ci sarà un dj set che accompagnerà durante la sera e “il centro sociale La Torre sarà felice di cenare insieme per finanziare la ricostruzione della Pecora Elettrica, spazio antifascista a Centocelle colpito da un incendio doloso per l’impegno militante”.

John Clarke – coniugando a una ricostruzione storica un’acuta osservazione dello stile di vita della classe operaia – in questo libro racconta il gioco del calcio e il problema della violenza negli stadi. Attraversando periodi differenti a partire dall’epoca vittoriana, Clarke descrive i princìpi di questo sport e i suoi interpreti sociali, suggerendo la tesi della violenza come pretesto per un crescente numero di gruppi di giovani (soprattutto Skinhead, ammiratori delle passioni della classe operaia bianca) intorno a una particolare concezione della mascolinità. Essi riaffermano in questa direzione i valori di una classe e il senso di territorialità in una logica tutta operaia di «presa» simbolica di uno spazio (come lo street corner, o la piazza del quartiere). Nel secondo dopoguerra il gioco del calcio rappresenta per i figli della working class britannica il pretesto per l’esplosione di un sentimento di frustrazione e di un generale malcontento nei confronti della società. Il football hooliganism si afferma così in nome di una volontà di esprimere un rifiuto all’imposizione di un modello-calcio che si sposta coattivamente verso la professionalizzazione, l’imborghesimento e la spettacolarizzazione. Il volume è arricchito dalla prefazione di Andrea Ferreri e da una sezione sulle culture giovanili, il calcio e l’hooliganismo.