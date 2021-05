Sabato 22 maggio 2021 (h 16-20 e domenica 23 maggio (h 10-18) presso “La Primula O.d.v., in via Alfredo Covelli 12-14 a Roma, quartiere Prampolini, si terrà la mostra fotografica: Presenza/Assenza prima e dopo la pandemia, i nuovi significati delle nostre immagini del Corso di Reportage Associazione “Il Geranio”.

Espongono le foto gli allievi del docente Damiano Rosa: Maurizio Bica, Sergio Cortesi, Guido Iraldo, Cinzia Gagliardi, Cristina Sgarra.

“Gli autori di questa mostra – precisa Damiano Rosa – hanno interpretato fotograficamente l’attuale periodo contemporaneo caratterizzato da uno stravolgimento della vita a livello globale. Tutto sembra cambiato: luoghi frequentati da sempre a noi familiari, le nostre abitudini, il rapporto con gli altri, il lavoro. Ma ciò che è cambiato è anche il ricordo di luoghi fotografati prima in rapporto al presente. Nuovi e inaspettati significati sono di colpo associati alle atmosfere di abbandono di certi luoghi: borghi abbandonati in epoche lontane, architetture contemporanee di “cattedrali nel deserto”, audaci strutture di ponti che uniscono una città ricca di contraddizioni come Roma, processioni e manifestazioni, tutto questo provoca in noi infinite domande accompagnate immancabilmente da una nostalgia per quello che un tempo ci appariva normale e che speriamo fortemente lo ritorni presto.”