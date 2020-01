Presepi in mostra e in gara all’IC Olcese Via del Pergolato

La sede di Via del Pergolato (nell’omonima via al civico 112) dell’Istituto Comprensivo Olcese è lieta ha organizzato la quinta edizione della manifestazione “Presepi in mostra e in gara”

Con l’occasione, e in prossimità delle nuove iscrizioni, sarà possibile visitare i locali della scuola media e conoscerne i docenti

Visitando la mostra, si potranno ammirare i presepi artigianali realizzati dagli alunni della scuola media e i prodotti degli alunni della scuola primaria

La mostra sarà aperta dal 09 al 20 dicembre 2019 e dal 7 al 18 gennaio 2020 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09:00 alle 13:00 martedì e giovedì dalle 09:00 alle 16:00

Per informazioni rivolgersi ai docenti Prof.ssa Alda Ruggeri – Prof. Egidio Floridi Tel.: 0621800789 E-mail: alda.ruggeri@istruzione.it egidio.floridi@istruzione.it

E. F.