Diego Rivera conquista Roma: la mostra supera i 17mila visitatori

Un’ondata di colori, impegno sociale e grande pittura del Novecento sta travolgendo i Musei Capitolini.

Ha già sfondato il tetto dei 17mila visitatori la mostra “Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo”, allestita negli spazi espositivi di Villa Caffarelli dal 9 giugno scorso e aperta al pubblico fino al 13 dicembre 2026.

Per far fronte all’altissima affluenza e offrire un’esperienza di visita ancora più approfondita, la Sovrintendenza ha deciso di lanciare un programma speciale di visite guidate per i fine settimana, in calendario dal 12 settembre al primo novembre 2026.

Calendario, costi e modalità di prenotazione

I tour, curati da storici dell’arte e pensati per gruppi ridotti (massimo 25 partecipanti per ciascun turno), si snoderanno lungo un percorso di 75 minuti.

Gli orari: Gli appuntamenti sono fissati ogni sabato pomeriggio alle 17.30 e la domenica mattina alle 11.30.

I biglietti per la guida: Il servizio ha un costo di 7 euro a persona (gratis per i bambini sotto i 6 anni), a cui va sommato il tagliando d’ingresso all’esposizione secondo le tariffe ordinarie.

Prevendite: I tagliandi per le visite guidate individuali si possono acquistare in prevendita già a partire dal 17 agosto 2026.

Un viaggio nella modernità messicana: da Rivera a Frida Kahlo

Curata da Miguel Fernández Félix (alla guida del Museo Kaluz) e da Alberto González Torres (direttore del Museo Robert Brady), la rassegna mette al centro l’eredità intellettuale e visiva di Diego Rivera, contestualizzandola all’interno della straordinaria stagione culturale che ha ridefinito l’identità del Messico.

Tra le sale di Villa Caffarelli le tele di Rivera dialogano con i capolavori di un’intera generazione di maestri: dalla leggendaria Frida Kahlo a José Clemente Orozco e David Alfaro Siqueiros, passando per le opere di María Izquierdo, Tamayo, Dr. Atl e Saturnino Herrán. Una narrazione visiva tra avanguardia europea, radici indigene e passione politica.

Promossa da Roma Capitale e prodotta in collaborazione con MetaMorfosi Eventi, Zètema e il Museo Kaluz di Città del Messico, la mostra gode del patrocinio dell’INBAL e dell’Ambasciata del Messico in Italia.

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