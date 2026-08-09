Due mostre estive a Palazzo Bonaparte

Messaggio per chi non solca il mare in panfilo o scala le Dolomiti in seggiovia e ancora si intestardisce ad accalcarsi nell’ardente metropoli di Roma c’è forse una speranza.

Se vi trovate in centro, con il sole che fonde l’asfalto e rende incandescenti i sampietrini, c’è un modo per sfuggire alla calura: rifugiatevi a Palazzo Bonaparte in piazza Venezia.

In questo momento ci sono infatti ben due mostre ad ingresso libero che meritano una visita.



Nella prima mostra Marco Tamburro presenta “Caravaggio Forever”, oltre quaranta opere ispirate a Caravaggio. L’autore non ha voluto imitare il genio del passato, bensì cercare di immaginare quali concetti avrebbe potuto esprimere oggi.

Tamburro così reinterpreta la drammaticità caravaggesca leggendo le nevrosi, i ritmi e le domande del nostro tempo “Le sue opere non riprendono i dipinti di Caravaggio, ma ne condividono lo sguardo: diretto, intenso, capace di raccontare la realtà senza idealizzarla, restituendone le tensioni, la fragilità e l’umanità”.

Ogni opera mostra una forte dinamicità, un movimento insito nello stile e nei colori. Qualcuno per questo ha anche detto che “C’è il vento nelle sue opere”.

La seconda mostra dal titolo “Novecento italiano. Opere dalla collezione Generali” offre l’opportunità di ammirare oltre cinquanta capolavori che attraversano alcune delle stagioni più significative dell’arte italiana del Novecento, patrimonio della compagnia di assicurazioni.

Tra gli artisti esposti troviamo: Umberto Boccioni, Giorgio de Chirico, Ubaldo Oppi, Alberto Savinio, Gino Severini, Felice Casorati, Antonio Donghi, Filippo de Pisis, Mario Sironi, Massimo Campigli, Fausto Pirandello, Emanuele Cavalli.

Ad arricchire la mostra c’è inoltre un ospite illustre: “Le tre età” di Gustav Klimt, concesso in prestito dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

Una doppia occasione da non perdere, soprattutto per chi trascorrerà una parte del torrido agosto in città.

“Caravaggio Forever” di Marco Tamburro

“Novecento italiano. Opere dalla collezione Generali”

Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto 2026

Orario di apertura: tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00 – ingresso gratuito.

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