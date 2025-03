Preso il pirata della Nomentana, investì e uccise un centauro: rintracciato dopo complesse indagini

Grazie alle articolate e incessanti indagini, che hanno richiesto più di un anno di verifiche e accertamenti da parte degli agenti del III Gruppo della Polizia Locale, con ausilio del personale della SPE, svolte anche tramite l’utilizzo di intercettazioni telefoniche e ambientali, è stato possibile risalire al responsabile, 31enne di nazionalità albanese, che è stato bloccato questa mattina in viale Marconi e tratto in arresto.

Pattuglie dell’Unita SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale hanno tratto in arresto questa mattina l’uomo che, il 14 dicembre del 2023 sulla via Nomentana, alla guida di un’Alfa Romeo, si era dato alla fuga dopo lo scontro con un motociclista, deceduto a seguito dell’impatto.

