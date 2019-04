Preso in consegna dal IV municipio il mercato di Pietralata

La presidente del IV municipio ha annunciato il 12 aprile 2019 di aver preso in consegna il mercato rionale di via di Pietralata i cui lavori erano terminati nel lontano 2015 ma “solo con questa Amministrazione, nel 2017 – dichiara Roberta Della Casa – si è giunti al collaudo definitivo. Alcuni problemi hanno rallentato questo traguardo ma non abbiamo mai perso di vista l’obiettivo ed oggi siamo giunti alla meta”.

Dopo i numerosi incauti annunci del passato questa volta non è ancora trapelata una data precisa per l’inaugurazione ma, aggiunge la Presidente: “a breve potremo trasferire gli operatori che da anni lavorano in strada in condizioni precarie”.

A vederla da fuori la struttura di via del Cottanello rimane bella ed è dotata di parcheggio sotterraneo e sul tetto “sarà disponibile un campo da calcetto aperto alla cittadinanza.

L’opera – conclude Della Casa – si aggiunge alla prossima riqualificazione di Piazza di Pietralata e alla futura riqualificazione di Largo Stefanini”.

Forse non tutti sanno che anche l’area vicino all’ingresso del Camplus fa parte del mercato e quindi è a disposizione di tutta la cittadinanza e di conseguenza le panchine sono a completa disposizione di chiunque ne abbia bisogno.