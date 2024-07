Preso ‘Ostacoloman’ di Balduina: l’uomo che da giorni terrorizzava il Quartiere

La Polizia di Stato ha finalmente posto fine alle azioni di disturbo di ‘Ostacoloman’, l’uomo che da settimane terrorizzava il quartiere Balduina di Roma. Armato di bastone e con atteggiamenti minacciosi, molestava passanti e automobilisti creando un clima di paura e insicurezza.

Decine di residenti esasperati avevano segnalato il suo comportamento alle forze dell’ordine, stanchi di vivere sotto minaccia. Tra le testimonianze più inquietanti, quella di una ragazza inseguita dall’uomo con una catena in mano.

L’intervento risolutivo è avvenuto ieri mattina in viale delle Medaglie d’Oro. Gli agenti sono riusciti a fermare il 47enne, un cittadino ucraino, che si trovava in stato di agitazione psicomotoria.

Trasportato in codice giallo all’ospedale Santo Spirito, è stato poi affidato ai servizi sociali.

Nelle scorse settimane, ‘Ostacoloman’, soprannominato anche “l’uomo degli stracci”, si era reso protagonista di diverse azioni bizzarre e intimidatorie.

Il 23 giugno, in via delle Medaglie d’Oro, si era piazzato in mezzo alla strada vestito da albero con una panchina, bloccando il traffico e provocando la rabbia degli automobilisti.

In un’altra occasione, in piazza della Balduina, era stato visto raccogliere rami e piante mentre parlava in maniera confusa.

