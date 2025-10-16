Prestigiosa onorificenza cinese al Museo Nena

Il China Writers Association, Associazione culturale cinese che promuove la conoscenza della cultura orientale nel mondo, ha conferito al Fidia-Museo Nena una prestigiosa onorificenza, per aver presentato Sabato 11 ottobre 2025, il libro “Il mare di Basang” dell’autore mongolo HELGNA tradotto e presentato dalla scrittrice Fiori Picco.

Helgna è uno scrittore di etnia mongola nato negli anni ’70 vicepresidente dell’Associazione Scrittori della Mongolia Interna. Ha pubblicato raccolte di racconti, di poesie e romanzi ambientati nella sua terra. Molte delle sue opere sono state selezionate per essere inserite in raccolte antologiche e pubblicate su famose riviste letterarie cinesi. Ha vinto numerosi premi nazionali e specifici della Mongolia Interna e delle letterature delle etnie.

Alcune sue opere sono state tradotte in inglese, in spagnolo e in varie lingue minoritarie. Attualmente vive a Hulunbuir. Il libro “Il mare di Basang” è stato edito in Italia da Fiori d’Asia Editrice, 2025, attraverso la traduzione dal cinese di Fiori Picco

Fiori Picco è sinologa, scrittrice, traduttrice letteraria, editrice e curatrice di opere di autori asiatici. Nel 2019 ha fondato Fiori d’Asia Editrice, una realtà editoriale multilingue, specializzata in letterature orientali. Ha vissuto otto anni in Cina, dove ha insegnato cultura europea presso la Yunnan Normal University e ha svolto ricerche di antropologia. Studiosa di minoranze etniche cinesi, nel 2023 è stata nominata “Consulente Internazionale della Millenaria Cultura Dongba, Patrimonio dell’Unesco.”

L’evento è stato allietato da Sara Matteo docente al Conservatorio dell’Aquila nonché fondatrice e direttrice della Scuola di Musica “Anton Rubinstein” con Francesco Micozzi che si sono esibiti in virtuosistici brani pianistici.

Per questo riconoscimento sono stati ringraziati la Presidente dell’AssociazioneChina Writers Association e la scrittrice e divulgatrice Fiori Picco.

Con questo ulteriore evento il museo dedicato allo scomparso Maestro scultore Alfiero Nena, si conferma divulgatore di cultura straniera in Italia.

La stessa istituzione culturale si era già meritato i consensi dall’Accademia di Romania per aver presentate nella traduzione in italiano diverse opere letterarie classiche romene.

