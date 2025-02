Prevenzione Cardiologica al CSA Sandro Pertini

Un’altra lodevole iniziativa al Centro Sociale Anziani Sandro Pertini, in via degli Aceri, 57 a Centocelle, in collaborazione con la Fondazione Longevitas. La giornata di oggi, venerdì 21 febbraio 2025 è stata dedicata alla prevenzione cardiologica.

Si sono avute visite e tracciati a non finire dai quali sono venuti fuori anche dati inquietanti, come un infarto in corso e altri superati senza danni ma in una situazione in cui a difettare è la mancanza di periodici controlli: un gap negativo da colmare visto che parliamo di una platea di ultra settantenni.

Uno di questi, novantenne, ha tranquillamente affermato di non fare controlli addirittura da decenni!

Venerdì 28 febbraio 2025 al CSA Sandro Pertini ci sarà un’altra giornata legata alla prevenzione, questa volta per parlare della prostata e dei problemi ad essa legati, come il tumore.

Ancora una volta la Fondazione Longevitas interverrà con il suo presidente Eleonora Selvi e con il Dott. Cosimo Di Nunzio, specialista in Urologia.

Insomma un’altra lodevole e utile iniziativa del Presidente del CSA Sandro Pertini, Saverio Topazio, che insieme alla vicepresidente Anna Benvenuto e a tutta la sua squadra sta lavorando con dedizione portando avanti progetti e iniziative che spaziano dalla socializzazione, alla cultura, al divertimento e, come abbiamo raccontato, con un occhio attento alla prevenzione medica a tutela della salute di tutti gli iscritti incontrando il loro favore e la partecipazione.

Intanto il Comitato sta già lavorando per celebrare nel migliore dei modi l’8 marzo, la Festa della Donna.

