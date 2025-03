Prevenzione della salute, sabato 22 marzo a Camplus Pietralata 

Una giornata gratuita di prevenzione e promozione della salute, con ecografie senologiche e tiroidee e visite dermatologiche e odontoiatriche per gli abitanti del Municipio IV di Roma. Sarà questo e molto altro la seconda edizione di Open Camplus, l’evento organizzato sabato 22 marzo dalle 8.30 presso il Camplus Pietralata, in via del Cottanello 12, da Camplus, società leader nel mercato degli alloggi per studenti in Italia, con il patrocinio del Municipio IV del Comune. Ad oggi sono già ottanta le visite prenotate.

Durante la giornata, organizzata dallo Staff del club Healthcare dei collegi di Merito di Camplus in collaborazione con i tutor medici specialisti in senologia, dermatologia, endocrinologia e odontoiatria, trentacinque studenti di Medicina dei collegi di Merito Camplus, provenienti da tutta Italia, affiancheranno i tutor medici nelle diverse fasi acquisendo competenze tecniche e professionali: dal punto di accettazione e accoglienza, agli ambulatori senologici, dermatologici, endocrinologici e odontoiatrici. Per gli studenti sarà inoltre allestita un’ulteriore aula laboratoriale con formatori sull’approccio all’emergenza medico sanitaria.

“L’iniziativa rappresenta un servizio per il territorio, con l’intento di sensibilizzare i cittadini sui temi della prevenzione e della promozione della salute, ma anche un’opportunità formativa straordinaria per gli studenti di medicina dei collegi di merito Camplus. Si tratta infatti di un’iniziativa in cui gli studenti possono sperimentare attivamente cosa significhi accogliere un paziente, condurre un’anamnesi, saper usare l’ecografo e leggere la diagnostica per immagini” ha dichiarato Anna Debenedettis, direttrice del Camplus Pietralata.

“La prevenzione è la strada che consente di migliorare e prolungare la qualità della vita delle persone. Grazie a Camplus Pietralata per questa iniziativa molto importante che ci aiuta a sensibilizzare i cittadini in un territorio e in un quartiere popolare e periferico” ha dichiarato il Presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti.

