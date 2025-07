Prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, operazione dei Carabinieri tra Tor Tre Teste e Tor Vergata

A Roma si alza la guardia contro il rischio incendi e le violazioni ambientali. I Carabinieri del Comando Provinciale, sotto l’egida del Prefetto Lamberto Giannini, hanno dato il via a un’intensa serie di controlli straordinari in diversi quartieri della Capitale, puntando a tutelare il territorio e la sicurezza dei cittadini.

I militari, in sinergia con il Gruppo Forestale e la Polizia Locale, hanno passato al setaccio terreni agricoli e aree urbane tra Tor Tre Teste, Quarticciolo e Casetta Mistica, luoghi particolarmente esposti al pericolo di incendi a causa della presenza di sterpaglie e rifiuti abbandonati vicino alle strade.

Il risultato? Settimana di multe salate per sette proprietari di terreni che non hanno rispettato l’ordinanza comunale anti-incendio, con sanzioni che complessivamente raggiungono i 2.800 euro.

Ma non è tutto. Sul fronte della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale, l’attenzione si è spostata sugli autodemolitori della zona di Tor Vergata. Qui, grazie all’intervento congiunto del Nucleo Ispettorato del Lavoro, dei Carabinieri Forestali e della Polizia Locale del VI Municipio, due impianti sono stati pizzicati in flagrante con gravi irregolarità. Tra le infrazioni, mancata valutazione dei rischi, assenza di formazione per i lavoratori, gestione illecita di rifiuti pericolosi e deposito incontrollato di materiali.

Le sanzioni a carico del primo autodemolitore sono state pesantissime: oltre 10.600 euro per violazioni sulla sicurezza e quasi 4.000 euro per carenze amministrative, con la proprietaria denunciata a piede libero. Il secondo impianto è stato invece invitato a regolarizzare la propria posizione.

L’azione coordinata delle forze dell’ordine non solo contribuisce a prevenire pericolosi incendi che possono devastare intere zone della città, ma anche a garantire condizioni di lavoro sicure e una gestione responsabile dei rifiuti, tutelando così l’ambiente e la salute pubblica.

