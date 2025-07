Prima evade dai domiciliari, poi ruba l’auto per schiaffeggiare ex moglie e figlio

Una fuga violenta e disperata, culminata con l’intervento risolutivo dei carabinieri armati di taser. È stato necessario l’uso della pistola ad impulsi elettrici per fermare un 48enne di origine polacca, protagonista di una serie di reati nel giro di poche ore tra Lavinio e Nettuno.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati contro i familiari, ha deciso di evadere, scatenando il caos. Dopo essersi liberato del dispositivo di sorveglianza, si è diretto verso una zona residenziale dove ha minacciato una donna di 69 anni, sottraendole con la forza l’auto.

Ma il peggio doveva ancora arrivare. Giunto a destinazione, il 48enne si è introdotto nell’abitazione dell’ex moglie, dove ha aggredito con violenza sia la donna sia il figlio di 22 anni. Schiaffi, spintoni e insulti, in un’escalation che ha costretto il ragazzo a chiamare il 112.

All’arrivo dei carabinieri, l’uomo era in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all’abuso di alcol. Per immobilizzarlo, i militari hanno dovuto ricorrere al taser. Solo così è stato possibile contenere la furia dell’uomo e porre fine a una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi.

L’ex moglie e il figlio sono stati trasportati all’ospedale Riuniti di Anzio-Nettuno per accertamenti. Fortunatamente, le lesioni riportate non sono gravi: entrambi sono stati dimessi con una prognosi di sette giorni.

Per il 48enne, invece, si sono aperte le porte del carcere di Velletri. Le accuse a suo carico sono pesanti: evasione, rapina, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

