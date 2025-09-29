“Prima Facie”: debutta a Roma l’opera che scuote coscienze e tribunali

Il consenso come cardine della giustizia. È questo il tema di Prima Facie, l’acclamata pièce della drammaturga australiana Suzie Miller, che dopo aver conquistato palcoscenici in 38 paesi arriva finalmente in Italia.

Il debutto è fissato al Teatro Sala Umberto di Roma (1–5 ottobre 2025), grazie alla Compagnia Finzi Pasca, che ha acquisito i diritti esclusivi per l’Italia e la Svizzera.

Un monologo intenso, tradotto da Margherita Mauro, che vede protagonista l’attrice italo-brasiliana Melissa Vettore, diretta dalla regia poetica e visionaria di Daniele Finzi Pasca. Con musiche di Maria Bonzanigo, scene di Matteo Verlicchi, costumi di Giovanna Buzzi e il video design di Roberto Vitalini, lo spettacolo promette di emozionare e scuotere allo stesso tempo.

La storia

Al centro della scena, Tessa, brillante avvocata penalista, abituata a difendere imputati accusati di violenza sessuale. La sua sicurezza professionale crolla dopo un evento traumatico che la costringe a interrogarsi sulla giustizia, sul consenso e sul peso delle disuguaglianze di genere dentro e fuori l’aula di tribunale.

Un racconto che non indulge nella violenza esplicita, ma che mette sotto i riflettori il consenso negato, manipolato o ignorato, svelando le contraddizioni di un sistema giudiziario plasmato per secoli da logiche maschili.

Un fenomeno globale

Dalla prima a Sydney nel 2019 al trionfo londinese con due Laurence Olivier Award, fino a Broadway, Prima Facie è diventata un’opera dirompente, capace di generare dibattiti pubblici e persino cambiamenti legislativi. La forza del testo di Suzie Miller ha portato l’autrice fino all’ONU per discutere dei diritti legali delle vittime di abusi sessuali.

Il debutto italiano e l’impegno sociale

In Italia, lo spettacolo sarà affiancato da un’importante partnership con Differenza Donna, associazione impegnata da oltre trent’anni contro la violenza di genere, che gestisce centri antiviolenza e case rifugio.

Il 2 ottobre 2025 alle ore 17:00, in occasione dello spettacolo, Sala Umberto ospiterà un incontro pubblico sul ruolo della giustizia, dell’arte e della responsabilità collettiva.

Interverranno:

Elisa Ercoli, presidente Differenza Donna

Andrea Calice, magistrato

Valeria Perdonò, attrice e co-fondatrice Amleta

Melissa Vettore, protagonista di Prima Facie

A moderare l’incontro sarà l’attrice e attivista Valentina Melis.

I partecipanti avranno diritto a uno sconto per lo spettacolo della stessa sera.

Una tournée attesa

Dopo Roma, Prima Facie sarà in scena ad Agrigento, Milano, Assisi, Lugano, Torino e Padova, portando ovunque il suo messaggio urgente e universale.

“Non cambierò nulla della bellezza di questo impianto drammaturgico – spiega Daniele Finzi Pasca – ma con Melissa racconteremo, in punta di piedi, una storia che continua tragicamente a ripetersi, ostinata e violenta. Il teatro ha il compito di scuotere, ma anche di accarezzare. Questo spettacolo farà entrambe le cose.”

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.