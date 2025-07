Primavalle al buio per 48 ore: blackout, proteste e notti d’inferno senza corrente

Notti afose senza ventilatori, frigoriferi spenti, cibo andato a male e anziani costretti a dormire in strada pur di respirare. È questo lo scenario vissuto per due interminabili giorni dagli abitanti delle case popolari di Primavalle, rimasti senza corrente elettrica dal pomeriggio di martedì 1° luglio fino alle 03:00 del 3 luglio.

Un blackout durato quasi 48 ore, che ha messo in ginocchio decine di famiglie nella zona compresa tra via Maffi, via Gasparri, via Maglione e via Tommaso De Vio.

La rivolta della periferia: “Siamo stati dimenticati”

La rabbia è esplosa mercoledì sera, quando i residenti – esasperati – sono scesi in strada, bloccando il traffico e chiedendo a gran voce l’intervento delle autorità.

“Non possiamo continuare a vivere così, qui ci sono bambini piccoli, malati, anziani. È una vergogna”, urlavano. La protesta, pacifica ma determinata, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e di Acea, intervenuta per un sopralluogo tecnico.

Una luce che va e viene: disagi senza fine

La corrente, dopo il primo intervento, era tornata per qualche ora. Ma la tregua è durata poco. Giusto il tempo di illudersi, poi l’intero quartiere è ripiombato nel buio. Solo nella notte tra mercoledì e giovedì la situazione è stata risolta definitivamente.

Nel frattempo, alimentari, surgelati, medicine refrigerate sono andati persi. Alcuni residenti hanno potuto salvare parte dei viveri grazie alla solidarietà dei commercianti della zona, non colpiti dal guasto.

Un’estate difficile tra afa e abbandono

Il caso di Primavalle non è isolato. In tutta Roma, da nord a sud, si sono registrati blackout a macchia di leopardo, con cittadini lasciati senza spiegazioni.

Ma nelle case popolari, dove già si vive con il minimo, il blackout si trasforma in emergenza sociale. “Non è solo un problema tecnico – denuncia una residente – qui è la dignità a mancare. Abbiamo chiesto aiuto per ore senza risposta”.

Acea: “Guasto complesso su rete secondaria”

Acea, contattata successivamente, ha parlato di “un guasto tecnico complesso alla rete secondaria”, assicurando di aver agito con la massima urgenza. Ma per molti abitanti, la sensazione è quella di essere stati lasciati soli, come spesso accade nelle periferie romane.

